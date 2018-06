Tõniste avalikustas järjekordse "korrigeerimise": alkoholiaktsiisi väiksem laekumine jätab riigieelarve sel aastal ilma 34 miljonist eurost

Kuigi riigieelarvestrateegias mööndakse, et "alkoholiaktsiisi tõusu ära jätmine 2019. aastal vähendab käesoleva aasta laekumisi", pole seni konkreetsemat numbrit välja öeldud. Niisamuti räägitakse strateegias "riskidest", et aktsiisi tõstmisega soomlaste ostud Eestist vähenevad ja nemadki - lisaks eestlastele - liiguvad Lätti. Tegelikkuses on alkoholitootjad juba ammu müüginumbrite põhjal näinud, et need "riskid" on reaalsuseks saanud. Riigikogus aru andes Tõniste laekumiste korrigeerimistest rääkides küll piirikaubandusele ei viidanud.

Rahandusministeerium põhjendas taas väiksemaks muutunud prognoosi lähemalt. "Riigi eelarvestrateegias otsustas valitsus alkoholiaktsiisi määrade tõusu järgmise aasta alguses ära jätta. Muudatus mõjutab ka riigi tänavust aktsiisitulu: määrade tõusu ärajätmisel pole alkoholitootjatel ega -müüjatel põhjust varuda madalama aktsiisimääraga alkohoolseid jooke müügiks pärast aktsiiside tõusu. Muudatusega on oodata aktsiisi- ja käibemaksutulu vähenemist 2018. aastal 34 miljoni euro võrra ja sellega on riigi eelarvestrateegia tuludes arvestatud," edastas ministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu.

"Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos kavandatava muudatusega veel arvestada ei saanud, kuna see valmis enne valitsuse otsust. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos on riigi eelarvestrateegia protsessis tehtud otsuste üheks aluseks, prognoosides kehtivate seaduste alusel valitsuse eeldatavaid tulusid ja kulusid edaspidi."