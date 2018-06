Tõniste: Eesti on olnud Euroopa Liidule hea investeering

Rahandusminister Tõniste kohtus volinik Crețuga ka esmaspäeval, et kahepoolselt arutada Euroopa Komisjoni ettepanekuid ELi järgmise seitsmeaastase eelarveraamistiku kohta. Valitsus kujundab oma seisukoha ettepanekute kohta lähiajal.

Tõniste sõnul on paljudes olulistes küsimustes Eesti ja Euroopa Komisjon ühel meelel. „Tervitame, et Euroopa Komisjon on kuulda võtnud liikmesriikide soove ning välja tulnud ettepanekuga, mis võimaldavad oluliselt lihtsustada toetuste kasutamist ning vähendada bürokraatiat nii toetuse saajatele kui ka riigile,“ ütles Tõniste.

„Euroopa Komisjoni ettepanekus valmistavad meile muret märkimisväärsed Euroopa tasandi piirangud ja nõuded, mis piiravad paindlikkust suunata toetusi nende kitsaskohtade lahendamiseks ja reformideks, mida on kõige rohkem vaja,“ ütles Tõniste. „Eestile on oluline võimalus planeerida ja rakendada eri Euroopa fonde integreeritult. See loob paremad eeldused Euroopa maksumaksja raha tulemuslikumaks kasutamiseks ning vähendab bürokraatiat. Ootame rahastamisvahendite kasutamise lihtsustamist, mis praegu on tehtud keerulisemaks kui tagastamatu abi andmine.“

“Kuigi on loomulik, et toetused Eestile mõnevõrra vähenevad, oleme seisukohal, et vähenemine peaks olema sujuv,” ütles Tõniste. “Selles kontekstis ei saa me rahul olla sellega, et toetused Eestile väheneksid EL riikide hulgas kõige rohkem, nagu Komisjoni ette paneb.” Tema sõnul on Euroopa Komisjoni ettepanek hea alguspunkt läbirääkimiste alustamiseks.