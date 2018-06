Tõniste ettevõtluskontost: loodan, et novembrikuus on see LHV kaudu olemas

Toomas Tõniste Foto: Madis Veltman

Selle aasta algusest seadustus ettevõtluskonto ehk ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise võimalus, kuid kahjuks seni seda mikroettevõtjatele ükski pank ei paku. Konto pakkumisest on huvitatud vaid LHV ning rahandusminister Toomas Tõniste loodab, et novembris on ettevõtluskontot ka LHV kaudu võimalik kasutada.