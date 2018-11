Tõniste: Euroopa Liidu toetuste vähenemine ei tohiks olla liiga järsk

Rahandusministri sõnul ei saa Eesti olla olla nõus sellega, et majanduse kiire kasvu tõttu peaks struktuurifondide omafinantseeringu määr kasvama praegusega võrreldes kolmekordseks. „Eesti majanduse areng on olnud kiire. Kuid sellega kaasnev ühtekuuluvuspoliitika rahastuse vähenemine ja omafinantseeringu kasv peaks olema võimalikult sujuv,“ ütles Tõniste. „Omapanuse kolmekordistumine ei ole kooskõlas Eesti majanduse arengutasemega. Liiga kiire rahastuse vähenemine ja kaasfinantseeringu kasv võib pidurdada edaspidist järelejõudmist jõukamatele piirkondadele. Võime olla uhked, et Eesti sisemajanduse koguprodukt on kiiresti kasvanud ja moodustab juba 76 protsenti Euroopa Liidu keskmisest, kuid see jääb siiski väga suurel määral alla liidu keskmisele.“

Tõniste osales reedel ühtekuuluvuspoliitikale pühendatud Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil Brüsselis. Ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ehk struktuurifondidest rahastatakse investeeringuid ja tegevusi, mis vähendavad ELi piirkondade vahelist ebavõrdsust ja kasvatavad nende konkurentsivõimet.

Liikmesriikide ministrid leidsid, et ELi struktuurifondide kasutamisel peaks olema pärast 2020. aastat senisest vähem bürokraatiat ja rohkem paindlikkust.

Praegu käivatel läbirääkimistel ELi järgmise eelarveraamistiku üle peavad otsuste langetamiseks üksmeelele jõudma Euroopa Parlament ja kõik liidu liikmesriigid.