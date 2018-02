Tõniste lükkab eurorahade ja Eesti "kaheks jagamise" teema Jürgen Ligi kaela

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles Eesti mitmeks regiooniks jagamist puudutavaid ettepanekuid kommenteerides, et need arutelud ja otsused oleks tulnud teha hiljemalt 2013. aastal kui rahandusminister oli Jürgen Ligi, et need oleks mõjutanud Eesti rahastust EL eelarvest 2021-2027 eelarveperioodil.

Tõniste tõi välja asjaolu, et regionaalse jaotuse muudatusettepanekuid on võimalik esitada iga kolme aasta järel ja lisas, et Eurostat ütles oma kirjas, et 2016 I kvartalis esitatav taotlus NUTS regioonide muutmise kohta väga suure tõenäosusega ei mõjutaks (i.k. will most likely not have an influence) 2018. aasta komisjoni ettepanekut 2021+ eelarveraamistiku (MFF) kohta.

„See tähendab, et sisuliselt oli rong selleks ajaks läinud ning muudatused oleks saanud mõjutada pigem 2028. aastast algavat eelarveperioodi. Selles osas on muudatusettepanekuid võimalik esitada aga ka 2019. aastal kui infot otsustamiseks on rohkem ja seetõttu polnud mõtet laiemat arutelu avada," ütles Tõniste.

„Küll võime sellist ettepanekut arutada 2028. aastal algava eelarveperioodi kontekstis."

Samas ei lükanud oma vastutust ümber Sven Sester, kellelt Ärileht aga eile kui endiselt rahandusministrilt kommentaari küsis. Sester selgitas vaid, et 2015. aastal kui tema oli rahandusminister ja seda otsust tegi, siis rahandusministeeriumi ja Euroopa Liidu suunal tegutsevad eksperdid on tänasel päeval ja olid ka varasemal perioodil andnud selge ettepaneku ja põhjendused, miks ei peaks Eestit kaheks jaotama.