Tõniste naisevend on paadunud toetuste taotleja, uurimise all on kõik Nigolaga seotud üheksa firmat

Toomas ja Ingrid Tõniste EV95 vastuvõtul Foto: Ilmar Saabas

Värske rahandusministri Toomas Tõniste kinnistud on eelmisest aastast saadik arestitud kriminaalmenetluse pärast, mis puudutab tema naisevenna Erik Nigola rohkeid ärisid ja PRIA toetusrahade väärkasutust ehk soodustuskelmust. Ärilehe andmetel on kriminaalasjaga seotud kõik Nigola firmad, mis on PRIA-lt raha taotlenud ja millele ka kokku poole miljoni euro väärtuses toetusi välja makstud on. Firmasid on kokku üheksa tükki.