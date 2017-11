Tõniste on enda sõnul leidnud 35 miljonit, et aktsiisitõus ära jätta

Rahandusminister Toomas Tõniste esitab neljapäeval valitsuskabinetile konkreetse ettepaneku, kuidas tuleva aasta veebruaris alkoholi aktsiisitõus ära jätta, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Tõniste sõnul ei saa öelda, et rong aktsiisitõusu küsimuses on läinud, nagu on väitnud valitsuspartnerist Keskerakond.

"Minu arusaam ja selge ettepanek tänasele koalitsioonile on 1. veebruari aktsiisitõus ära jätta," ütles Tõniste intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Neljapäeval lähen paberiga, oma ettepanekuga valitsuskabinetti. Pärast seda saame rääkida, mis tegelik tulemus oli," lisas ta.

Tõniste sõnul käib jutt 35 miljonist, mis jääks riigieelarvesse aktsiisitõusu ärajätmisel laekumata.

"See on summa, millele on vaja kate leida, ning need ettepanekud ma [neljapäeval] teen," lausus rahandusminister, kuid ei soovinud veel täpsustada, mille arvelt ta need 35 miljonit leidnud on.

Peaminister Jüri Ratas on öelnud, et aktsiisimuudatusteks enam aega ei ole.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.