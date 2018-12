Tõniste peab maksureformi segaduste põhjustajaks inimeste endi saamatust: ületamatu probleem oli aasta tulusid kokku lugeda

Sõerdi küsimusele, kas tõesti võidavad tulumaksureformist 86% inimestest, vastas Tõniste, et selline oli tõepoolest prognoos - 64% maksavad vähem maksu, 22% on neid kelle jaoks jääb sissetulek samaks ja 14% on neid, kes kaotavad (sinna hulka on arvestatud kasvõi mõne euro võrra vähem teenijad).

Siis aga põhjendas Tõniste maksureformiga kaasnenud segaduse ja pahameele tekkimist inimeste saamatusega oma tulusid kokku arvutada. Segadus oli suuresti selle taga, et meie inimeste finantskirjaoskus on väga väike. Ületamatu probleem paljude jaoks oli see, et aasta jooksul saadav tulu kokku lugeda ja prognoosida järgmise aasta tulusid. Ma leian, et see on positiivne kui inimesed nüüd seda siiski tegema pidid ja on kasulik, et inimesed oskaksid oma kulusid-tulusid kokku lüüa," rääkis Tõniste. Ta väitis, et seni täielikult automatiseeritud deklaratsioonisüsteem on viinud inimesed sinnani, et nad ei ole kursis ja neid ei huvita kui suured on nende sissetulekud.

Ta tunnistas ka, et prognoos selle kohta, kuidas reformist võidab 86% Eesti inimestest, ongi prognoos ja tegelik tõde selgub kevadel tuludeklaratsioonide esitamise ajal. "Mind ennast huvitab ka, mis päris tulemus tuleb."

"Maksu -ja tolliamet tegi vaheanalüüsi, kust selgus üllatuslikult, et Eesti inimesed käituvad väga konservatiivselt. Nad teadlikult koguvad endale selle tulu järgmisesse aastasse, et saada see kätte ühekorraga. Kartus, et inimesed mõtlevad, kuidas kõik raha kohe sirgeks lüüa, ei ole põhjendatud."