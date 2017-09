Tõniste: peame looma Euroopa Liidus digimajandusele ühtse maksusüsteemi

Euroopa Liidu rahandusministrid, nende hulgas ka Toomas Tõniste, olid tänasel kohtumisel Tallinnas üksmeelel, et digimajanduse maksustamisega tuleb kiiresti edasi liikuda ja soovivad ühiste seisukohtadeni jõuda juba ametlikul ministrite kohtumisel detsembris.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles pärast kohtumist, et digimajandusega kaasnevatest maksuprobleemidest ja uute lahenduste vajadusest on räägitud juba pikemat aega. "Ettevõtted peavad aga samal ajal tegutsema ebavõrdsetes tingimustes. Riigid jäävad ilma maksurahast ja kehtestavad kahju korvamiseks ühepoolseid meetmeid. See aga kahjustab ühisturgu ja kogu Euroopa Liitu,“ rääkis Tõniste. „Seega, mida kiiremini lahenduse leiame, seda parem. See tagab ettevõtete õiglasema maksustamise ja loob parema ärikeskkonna.“

Ühine, kogu Euroopa Liitu hõlmav lahendus on ministri sõnul oluline ka seetõttu, et liikmesriikide erinevad maksureeglid võivad kaasa tuua mitmekordse maksustamise ja viia selleni, et äri ajamine väljaspool Euroopa Liitu on ahvatlevam kui liidu sees. „Kui me suudame Euroopa Liidu sees lähenemises kokku leppida, siis saame mõjutada ka üleilmseid reegleid meile sobivas suunas. Oleme üksmeelsed, et üleilmne lahendus on parim lahendus,“ ütles Tõniste.

Digimajanduse ärimudelid erinevad tuntavalt traditsioonilise majanduse ärimudelitest. Tihti tegutsevad sellised ettevõtted virtuaalselt paljudes riikides. Rahvusvahelised reeglid äriühingute kasumi maksustamise vallas lähtuvad aga endiselt eeldusest, et maksustatava kasumi tekkimiseks on vaja ettevõtetel olla füüsiliselt kohal. See võimaldab paljudel ettevõtetel jätta maksud tasumata, kuna maksureeglid on aegunud. Seetõttu ei saa sellist olukorda lahendada ka lihtsalt meetmetega, mis takistaks maksudest kõrvale hoidmist.

Reeglite ajakohastamisel on Eesti hinnangul oluline loobuda nõudest, et ettevõte peab olema riigis füüsiliselt kohal või omama seal varasid, ning asendada see virtuaalse tegevuskoha kontseptsiooniga. See eeldab veel ka täpsemat kokkulepet virtuaalsete maksumaksjate kohta, kes peavad hakkama makse maksma.