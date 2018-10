Tõniste siunas Euroopa Keskpanka. Milline on nende vastus meie ministrile?

“Kui me räägime nüüd Danske rahapesujuhtumist, siis jah, see on kahetsusväärne. Mis on positiivne, on see, et Eesti Finantsinspektsioon pani selle kahtlase äri kinni, pani kinni juba 2014.-2015. aastal. Seda kahtlast äri peale seda enam Danske pangas ei toimu,” rääkis Tõniste. “Eesti Finantsinspektsioon lõpetas selle aasta alguses ära needsamad kahtlased skeemid Versobankis. Tegevusluba võeti Versobankilt ära. Need on Euroopa Liidus, võib öelda, kõige jõulisemad sammud, mis on üldse astutud. Me oleme siin teerajajad, me oleme selles mõttes esimesed. Probleem oli kahjuks selles, et Euroopa Keskpank menetles aasta aega Versobanki tegevusloa äravõtmist.”

Euroopa Keskpangast teatati, et neil ei ole mingisugust tavaaega palju võtab aega panga tegevusloa äravõtmine.

"Me ei saa üksikute pankade juhtumeid kommenteerida," ütles Euroopa Keskpanga kommunikatsiooniosakonnast Susanne Pihs-Lang.