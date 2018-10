Tõniste vastus Eesti Energiale raha eraldamise kohta: sissemakse pole garanteeritud

Samuti on Eesti Energia kavas suurendada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%-ni. Nelja Energia omandamisega kasvab taastuvenergia osakaal tootmisportfellis, kuid 40% tasemeni jõudmiseks on vajalikud täiendavad investeeringud. "Enefit Green soovib kindlasti edasi minna Nelja Energia tuuleparkide arendustega Leedus. Lisaks on Enefit Greenil võimalus rajada Soome ca 100 MW tuulepark, jätkatakse päikeseenergeetika arendamist Eestis ning jätkuvalt püsib valmisolek alustada Tootsi tuulepargi arendamisega niipea kui kohtuvaidlused lõppevad ning Enefit Green peaks maa enampakkumisel edukaks osutuma," vastas Tõniste.

"Soome ja Leedu tuuleparkide projekti investeering oleks hinnanguliselt vahemikus 100-150 miljonit eurot ning Tootsi tuulepargil suurusjärgus 200 miljonit eurot," lisas ta.

Lisaks tegeletakse uue võimaliku Enefit 280 õlitehase projektiga. 2019. aastaks on kavandatud Tõniste sõnul erinevad planeerimis- ja projekteerimistööd, õlitehase koguinvesteering on suurusjärgus 200 miljonit eurot.

"Rõhutame siinkohal veel kord, et nimetatud investeeringud on näited Eesti Energia kontsernis töös olevate võimalike investeerimisprojektide kohta, mille osas lõplikke otsuseid pole veel tehtud," ütles ta.