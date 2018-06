Tõnu Mertsina: Itaalia populistliku valitsuse majanduse ergutamise kava võib üle jõu käia

Itaalia on liiga suur selleks, et Euroopa Liit (ja IMF?) seda Kreeka moodi päästa suudaks. Kui Kreeka moodustab vaid protsendi Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodangust (SKT), siis Itaalia enam kui kümnendiku.

Itaalia valitsuse nägemus 2,3 triljoni euro suuruse (132% SKT-st) riigivõla vähendamiseks on mitte kokkuhoid, vaid majanduskasvu ergutamine ning samal ajal struktuurireformide elluviimine, mis looksid paremad tingimused investeerimiseks ja tööhõive kasvuks. Liiga juht Salvini teatas hiljuti, et riigieelarvedefitsiiti ei lasta üle EL-s lubatud 3% piiri. Sellesse lubadusse tuleks aga väga ettevaatlikult suhtuda, kuna Euroopa majandustsüklit arvestades ei pruugi fiskaalselt stimuleeritav kasv tulla pikaajaline, kuid selleks tehtud kulud on väga suured. Bloombergi järgi võib Itaalia uue valitsuse kulutuste mahuks olla 100 miljardit eurot, IMF hinnangul küündib see isegi 126 miljardit euroni. Muidugi ei ole välistatud, et Itaalia valitsus viib oma plaanid ellu vaid osaliselt, mis peaks kulutusi ja ka riske vähendama.

Itaalia peaks vähemalt lähiajal oma võla teenindamisega hakkama saama

Kuigi itaallaste usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu on üsna nõrk ja EL tulevikku suhtutakse pigem pessimistlikult, toetab viimase Eurobaromeetri järgi 61% rahvast rahaliitu ja eurot. Ka uus valitsus on kinnitanud, et euroalalt ei lahkuta. See teadmine on finantsturge rahustanud. Samas, kuigi Itaalia riigivõlakirjade intressid on nüüdseks juuni alguse tõusust allapoole tulnud, on need teiste Euroopa riikide omadega võrreldes jätkuvalt kõrged. Kuigi võlakirjade intressid on tõusnud, on need pikemas ajavaates jätkuvalt madalad, mis tähendab, et kõrge riigivõla teenindamine on veel suhteliselt odav.

Vaatamata sellele, on Itaalia intressimaksed SKT suhtes ühed EL suurimad, sealhulgas suuremad kui Kreekal. Möödunud aastal olid need näiteks Portugalil 3,9%, Itaalial 3,8%, Kreekal 3,2% ja Hispaanial 2,6% SKT-st. Samas on Itaalia oma intressimaksete koormust vähendanud - näiteks 10 aastat tagasi olid need 4,8% ja 20 aastat tagasi isegi 9,2% SKT-st. Seega peaks Itaalia ka tõenäoliselt nüüd oma võla teenindamisega hakkama saama.

EKP rahapoliitika jääb ka lähiajal euroala majandust toetavaks

Kuigi intressimäärad on tasapisi tõusmas, näitas möödunudnädalane Euroopa Keskpanga Nõukogu otsus, et vähemalt veel eesoleva aasta jooksul keskpank veel midagi ei liiguta ning tõenäoliselt tuleb intressimäärade tõstmine järgmisel aastal tagasihoidlik ja ettevaatlik. Seega peaksid lühiajalised turuintressimäärad jääma lähiajal madalaks. See aga ei tähenda tingimata, et ka riigivõlakirjade tootlused madalaks jäävad. Näiteks 2011. aasta sügisel eskaleerunud võlakriisi aegu oli Itaalia riigivõlakirjade ja EKP intressimäärade vahe lausa 6 protsendipunkti (keskpanga 1,5% intressi kõrval oli Itaalia riigivõlakirjade intress 7,5%).