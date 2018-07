Tõnu Palm: meie hinnad kasvavad kolm korda kiiremini kui Soomes

Kui tuua välja midagi positiivselt, siis vähemasti möödunud aastaga võrreldes kasvavad kaks korda mõõdukamalt toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad. Maailmaturu toiduainehinnad (sh piimapulber) on viimasel poolaastal püsinud vaoshoitud, mis lubab oodata inflatsiooni kasvutempo osas mõõdukat allapoole hinnasurvet aasta teises pooles. Kaubandustõrgete tõttu on järsus languses vaid soojaubade hind. Lisaks on tugevas languses riisihinnad, mida mõjutab Aasia eksportööride kasvanud mahud. Sellest kõigest ei ole aga palju abi kõrgemate energiahindade taustal. Energiahinnad jõuavad viiteajaga kõikjale.