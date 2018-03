Tõnu Pekk kauples Tuleva fondide jaoks fondivalitsejaga BlackRock tasud alla

Tänu oodatust kiiremale kasvule langeb Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi kogukulu 1. aprillist 6% võrra 0,47 protsendile, teatas Tuleva.

Pensioni kogumine Tulevas muutub soodsamaks tänu maailma suurima fondivalitsejaga BlackRock saavutatud kokkuleppele, kes nõustus mahu kasvades langetama Tuleva portfellis olevate fondide haldustasusid.

“Oleme tõestanud, et Eesti pensionikogujate eestvedamisel sündinud Tuleva on BlackRockile arvestatav partner,” ütles Tuleva ühistu kaasasutaja ja fondivalitseja nõukogu esimees Loit Linnupõld. “Nagu lubatud: mida rohkem inimesi koos kogub, seda soodsam meile kõigile. Samm-sammult saame tasud järjest madalamaks.”

Kogukulu näitab, kui suur osa pensionikoguja varast kulub igal aastal investeeringuga seotud tasudele. Kogukulu sisaldab lisaks pensionifondi valitsemistasule ka allfondide tasusid ja tehingukulusid. Elu jooksul maksab keskmine töötav inimene oma II pensionisamba varast tasudeks kümneid tuhandeid eurosid.

Eesti inimesed olid 2017. aasta lõpuks kogunud II samba pensionifondidesse 3,63 miljardit eurot. Tasudele kulus sellest üle 44 miljoni euro. Iga 10 000 euro kohta maksis keskmine Eesti pensionikoguja eelmisel aastal tasudeks 122 eurot ning Tuleva pensionifondides kogujad 50 eurot.

Loe veel

Maailma juhtivad analüütikud on leidnud, et fondi kulud on võimas fondi tootluse ennustaja, selgitas Tuleva fondijuht Tõnu Pekk. “Suurandmed näitavad, et mida madalamad kulud, seda paremad eeldused selleks, et investorite vara kasvaks. Pole kokkusattumus, et Eesti pankade pensionifondid on arenenud riikide seas silma paistnud ühel ajal nii kõrgete kulude kui ka kehvade tulemustega.”

Tuleva pensionifondid loodi 22 Eesti ühiskonnategelase ja ettevõtja eestvedamisel ning tuhandete Tuleva ühistu liikmeks astunud inimeste osalusel. Veidi vähem kui aasta eest alustanud Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondis kogub tänaseks pensionit juba üle 5200 inimese ja fondi maht on üle 49 miljoni euro.

31. märtsil on pensionifondi vahetamise tähtaeg. Kes teeb selleks avalduse enne märtsi lõppu, saab vana pensionifondi osakute vastu uued 2. mail. Pensionifondi saab internetipangas vahetada tasuta.