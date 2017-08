Tööandja peab enne kandidaadi Facebooki konto vaatamist luba küsima

Fotolavastus Foto: Tiit Blaat

Facebook on laialt levinud ja selle profiilid tihti avalikud. Seetõttu on tööandjad sageli veendumusel, et Facebook profiili vaatamine on kandideerija ja töötaja puhul õigustatud, kirjutab Tartu ülikooli õigusteaduskonna doktorant Seili Suder Äripäevas.