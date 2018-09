Tööandjad haridussüsteemist: aeg on üle minna ühtsele Eesti koolile

Pilt on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Täna avaldas tööandjate keskliit manifesti, mis tehakse iga nelja aasta tagant. See on mõeldud enne valimisi nii poliitikutele, ettevõtjatele ja töötajatele. Tegemist on dokumendiga, mis kirjeldab Eesti ees seisvaid probleeme ja olulisi lahendust vajavaid kohti.