Tööandjad ja ametiühingud kohandasid kollektiivlepingute sõlmimise Põhjamaadele sarnasemaks

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid õiguskantsleri ettepanekul kollektiivlepingute laiendamise hea tava kokkuleppe, milles määratakse poolte esinduslikkuse kriteeriumid ning protseduurilised küsimused.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul aitab see kokkulepe luua õigusselgust mõlema poole jaoks, seega on tegemist kasuliku kokkuleppega kõigile osapooltele. „Kuigi tegemist on hea tavaga, loodan siiralt, et kõik osapooled peavad sellest tavast kinni," ütles Tamsar lepingu allakirjutamisel.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on tegu ses mõttes ajaloolise leppega, et sotsiaalpartnerid võtavad Põhjamaadele omase rolli ja asendavad-täiendavad seadust oma kokkuleppega. „Sektori kollektiivlepingu sõlmijatel tasub head tava järgida, sest see kohaldab ILO põhimõtteid. Mittejärgimine võib põhjustada ebamugavaid vaidlusi," ütles Peterson.

Ühtlasi kiideti kohtumisel heaks Euroopa sotsiaalpartnerite raamlepingu tõlge aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise lähenemise kohta.