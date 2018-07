Tööandjad peaksid seda lugema. Kui paljud eestimaalased lahkuks töölt ühel lihtsal põhjusel

CVKeskus.ee uuringust selgus, et vaid 7% eestimaalastest saab vajadusel töötada kodukontorist. Tervelt kolmveerand töötajaist on aga kodust töötamise nimel valmis võtma vastu uue töökoha isegi juhul, kui palk ei muutuks.

Enam kui 2000 töötajaga uuringust selgus, et enamik töötajatest (77%) on valmis tööd vahetama isegi juhul, kui palk jääks samaks, kuid avaneks võimalus töötada aeg-ajalt kodust. Kõige enam saavad kodukontori võimalust kasutada juhid (18% vastanutest) ning riigi- (13%), finants- (11%) ja infotehnoloogia (11%) sektori töötajad.

„Paljud tööandjad teevad suuri pingutusi, et pakkuda töötajatele atraktiivset töökeskkonda. Samas hindavad aga töötajad üle kõige vabadust otsustada ise oma aja ja töö koha üle, mida peegeldab ka värske uuring," ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Märksõnad kodukontor ja paindlik tööaeg on tööpakkumistel tööotsijatele tunduvalt atraktiivsemad kui mõiste kaasaegne kontor. Suuresti tuleneb see tehnoloogia arengust - paljude ametikohtade tööülesannete täitmiseks ei ole enam töötaja asukoht oluline," lisas Henry Auväärt.

Enim on kodukontori nimel kohe töökohavahetuse valmis ette võtma riigi-, toitlustuse- ja assisteerimisvaldkonna töötajad, kus rohkem kui pooled vahetaksid oma praegust töökohta, kui saaksid tööpakkumise, millega kaasneks võimalus töötada kodust.