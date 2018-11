Tööandjad tööjõupuudusest: olukord pingestub iga kuuga, kõikjal on inimesi puudu, aga valitsus teeb kohapeal ringe

Kuigi töötute arv vabade töökohtadega võrreldes kasvas, peab 40% tööandjatest tööjõupuudust endiselt suurimaks arengut takistavaks teguriks. Aastataguse ajaga võrreldes on termomeetri näit 3 kraadi võrra kõrgem, teatas tööandjate liit pressiteate vahendusel.

"Valitsus teeb valimiste ootuses koha peal ringe ja ootab, et asjade laheneks iseenesest. Ei lahene. Olukord pingestub iga kuuga. Ükskõik kuhu vaatad, kõikjal on inimesi puudu," kirjeldas tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Tema sõnul on täna juba ka tervise ja hoolekande valdkonnas inimesi puudu, selle tulemusena võivad varsti inimesed abita jääda. "Ka poliitikud möönavad tegude vajalikkust, kuid olukord on muutumatu juba pikemat aega," lisas Tamsar.

Tööjõu termomeetri näitu alla 10 kraadi peetakse madalaks ja üldjuhul vastab see majanduskriisile või -seisakule. Näit 10-st 20 kraadini on hea tase, mil luuakse uusi töökohti ja nende mehitamiseks jätkub ka tööjõudu.

Temperatuuril vahemikus 20-30-ni on ohutsoon, mis tähendab, et tööjõu leidmiseks tuleb vaeva näha. 30-40 kraadi juures on tööjõuturul juba palav ja tööandjate jaoks töötajate leidmine raske. Näit üle 40 kraadi on selge tööjõukriis ja majandust ähvardavad terviseprobleemid.

Tööjõu termomeeter on analüütiline tööriist, mille eesmärk on monitoorida olukorda tööjõuturul ning selle mõju majandusele. Termomeetri näit koosneb peamiselt töötute ja vakantside suhtarvudest ning tööandjate tööjõupuuduse tunnetamise määrast.

Töötute ja vakantside suhtarv väljendab tööjõu nõudluse ja pakkumise suhet. Majanduskonjunktuuri uuringu tulemused annavad ülevaate, kui suure probleemina tööandjad tööjõupuudust tunnetavad.