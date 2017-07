Tööandjad: tööpuuduse langus paljastab kurva tõe

Sarnaselt Eestile on ka Leedu tööandjad kimpus töökäte nappusega ning eriti keeruline on hooajatöötajate leidmine.

Vaatamata heale palgale on keeruline konkureerida kordades kõrgema palgapakkumisega välismaal ning vähenenud tööpuuduse tingimustes ei ole tööandjatel töökäsi kuskilt võtta, kirjutab Leedu Delfi.

Leedu töövahendusbüroode liidu juht Tomas Bagdansikis tõdes, et hooajatöötajate leidmine võtab kauem aega. Lisaks on inimesed palga suhtes väga tundlikud. „Kui neile pakutakse rohkem, siis nad ka kohe sinna lähevad. Lisaks on töötajatel suurem valikuvõimalus ning rohkem alternatiive,“ rääkis ta.

Leedu töösturite liidu analüüsist selgub, 70% tööstusjuhtidest tunneb tööjõupuudust, seda nii kvalifitseeritud kui kvalifitseerimata tööjõu osas.

Esimese kvartali lõpus oli Leedus 20 700 vaba töökohta. Seda on 27% rohkem kui aasta tagasi.

Tööbüroo andmetel oli Leedus 2800 sesoonset töökohta. Suurem osa neist teenindussektoris: ühiskondlikus toitlustamises, hotellides ja kaubanduses. Tõsi on aga see, et tööbüroo andmetel pakutakse neil kohtadel miinimumpalka või on tasu natukene miinimumist kõrgem.

Turismiettevõtete liidu juht Irma Baltušaitiene sõnul ei ole olukord hull ainult hooajaliste töödega, vaid viimase viie aasta jooksul on ka täiskohaga töötajate leidmine muutunud raskemaks. Peamiselt lähevad hooajatööle tudengid, kuid nemad ei taha jääda Leetu ja seda isegi juhul, kui palk oleks kõrgem. Baltušaitiene sõnul eelistavad tudengid tööd Norras või Inglismaal, suhelda välismaalastega ning keeleoskust täiendada. „Teenitud summad seal ja siin ei pruugi erineda, aga millegipärast eelistavad inimesed välismaad,“ rääkis ta.

Küsimusele, kas teenimisvõimalused on paremad Leedus või välismaal, vastas Baltušaitiene, et see oleneb vedamisest. Mõned teenivad rohkem välismaal, mõned Leedus. Ta on aga veendunud, et välismaal tuleb töötada rohkem ja pikemaid päevi ning lisaks on töö raskem kui Leedus.

Baltušaitiene sõbnul on puudu kikidest töötajatest: nii ettekandjatest/kelneritest, kokkades kui koristajatest. Tema sõnul ei ole noored huvitatud töökogemusest, nende jaoks on peamine vaid palga suurus.