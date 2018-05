Tööandjad: valitsus läheb piitsa ja püssiga ettevõtjate vastu

Tööandjatele on arusaamatu, miks läheb valitsus keerulises olukorras piitsa ja püssiga ettevõtja vastu, kirjutab Äripäev.

Siseministeerium avalikustas plaani, kuidas võiks võidelda ebaseadusliku tööjõu kasutamise vastu. Peamised meetmed on trahvimäära kümnekordne tõus, majandustegevuse piiramine ja riigihanke menetlusest kõrvale jätmine.

Tööandjate keskliit kommenteeris, et praegu on probleemi põhjuseks see, et tööjõudu ei jätku. „Valitsus ei ole selle probleemi lahendamiseks kogu oma tegutsemise jooksul teinud midagi, kuigi kõik analüüsid ja hinnangud viitavad sellele juba viimased 17 aastat,“ ütles tööandjate keskliidu nõunik-kommunikatsioonijuht Andres Kask.

Seetõttu on nende sõnul tööandjatele arusaamatu, miks sellises keerulises olukorras läheb valitsus piitsa ja püssiga ettevõtja vastu.

