Tööandjad võivad saada töötajatele majutust ja transporti pakkuda maksuvabalt

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis vähendab tööandjate maksukoormust töötajate majutamisele ja transpordile. Lisaks leevendatakse vabatahtlike lähetuste väljamaksete maksustamist.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on tööturg muutunud ja tööandjatel on töötajaid aina raskem leida ning seetõttu tuleb tööandjatel lubada pakkuda töötajale maksuvabalt igapäevast transporti töö ja kodu vahel või majutusvõimalust, kui igapäevane sõitmine ei ole otstarbekas.

Eelnõuga vähendatakse rahandusministeeriumi teatel tööandjate maksukulu töötajate majutamisele ja transpordile. Tööandjale antakse võimalus töötajate majutuskulusid maksuvabalt katta, kui majutus on vajalik tööandja ettevõtlusele, kulud mahuvad seadusega etteantud piirmäärade sisse, töötaja elukoht on vähemalt 50 km kaugusel töökoha asula piirist ja töötajal ei ole oma tööpiirkonnas eluaset.

Veel täiendatakse töötajate transpordi maksustamise erisoodustusena käsitlemise reegleid. Enam ei käsitleta tööandja kulusid töötajate transpordile erisoodustusena, kui transport on korraldatud bussiga (M2 või M3 kategooria sõiduk). Samuti võib tööandja maksuvabalt töötaja transpordi eest, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht. Muudatusega täpsustatakse, et transpordikulu katmine maksuvabalt peab lähtuma tööandja ettevõtluse vajadustest.

Eelnõuga muudetakse ka vabatahtlikele tehtavate väljamaksete maksustamist. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevatele ühingutele antakse võimalus maksta ühingu tegevuses osalevale vabatahtlikule ühingu heaks välismaal ülesannete täitmise eest maksuvabalt summa, mis on võrdne välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmääraga.

Eelnõuga täpsustatakse, et Euroopa Liidu struktuuritoetustest makstavaid stipendiume ei maksustata sarnaselt sõidu- ja majutustoetusega tulumaksuga.