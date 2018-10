Tööandjate agar jaht tudengitele jätab read auditooriumites hõredaks

TTÜ pressiesindaja Krõõt Nõgese sõnul on ettevõtjad muutunud inseneriteaduskonna tudengite värbamisel agressiivsemaks ning töötaval üliõpilasel on lõputöö kaitsmiseni jõudmine keerulisem kui mittetöötaval.

Insenerifirma AS CES Estonia juht Kaspar Ots tunnistas, et temagi on ülikooli teise kursuse tudengeid tööle võtnud. Eestis on hinnanguliselt vaja juurde 60–70 ehitusinseneri aastas ja puudujääk Otsa sõnul kasvab. „Varsti on meil tõsine probleem ja ühel hetkel minnakse juba enne esimest kursust värbama,” sõnas ta.