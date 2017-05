Tööandjate juht: tunnustan IRLi uut esimeest. Ei ole lihtne oma erakonna ministri rumalat viga tunnistada

Tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar ütles Ärilehele, et eilne valitsuse ühisavaldus, kus öeldi, et panditulumaksu kavandatud kujul ei tule, on igati tervitatav. See oli ainumõistlik otsus. Nüüd oleks aga tarvis lauale võtta ka pakendiaktsiisi ja suhkrumaksu teema. Õigemini need laualt maha võtta.

Tamsar on nõus ka sellega, et edasi tuleks tegeleda teemaga, kus firmad viivad laenude teel Eestist kapitali välja. Panditulumaks oli aga selleks selgelt väga vale lahendus. „Tööandjad on valmis edasistes aruteludes kaasa lööma. Panditulumaks oli tõesti valitsuse plaanitavatest muudatustest ehk kõige hullem. Tunnustan siinkohal IRLi uut esimeest (Helir-Valdor Seeder - toim.). Ei ole kerge tunnistada, et enda erakonna minister (Sven Sester - toim) on teinud vea ja toonud välja väga viletsa ja rumala lahenduse. See nõuab julgust," kiitis Tamsar Seederit. Siiski leiab Tamsar, et selleks, et taastada IRLiga konstruktiivne töösuhe, tuleks tagasi pöörata ka pakendiaktsiisi teema ning suhkrumaks. „Pakendiaktsiis on väga vale, sest täna ei maksa üle poole maksukohuslastst üldse makse ja nüüd tahetakse neile teistele, kes korralikult maksavad peaaegu kaks korda suurem koormus peale panna," tõi Tamsar välja. Tal on hea meel, et esimene samm on panditulumaksu ära jätmise näol tehtud. Siit on võimalik edasi minna.