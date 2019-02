Tööandjate majandusspidomeeter: loosungitel põhinev majanduspoliitika ei toimi

„Spidomeeter näitab, et sõiduriistad on muutunud kvaliteetseks, kütust jätkub, kuid ilmastik ja teeolud ei lase juhtidel maanteel täit potentsiaali rakendada,” tõdevad majandusspidomeetri koostajad.

Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe sõnab, et kui varem said nad emaettevõttele Rootsis kinnitada Eesti majanduse stabiilsust, siis praegu on piltlikult öeldes tehtud liiga palju viimase hetke „ristmikke” ja „ümbersõite”, mis tekitab tööandjale liigset turbulentsi ja teeb kohati turvalise teekonna läbimise keeruliseks. See tähendab, et valitsusel ei ole pikaajalist kujutlust. „Enne kui hakata lammutama kõike vana, tuleb mõelda, kas uus on ikka seda väärt. Rohkem läbimõtlemist, et sõit oleks kõigile sujuvam!” soovitab Padumäe.