Tööandjate keskliidu järjekordne uuring näitab, et kui ettevõtjate hinnang valitsusele kõrvale jätta, siis oleks meie majandusel hoog sees. See tähendab, et majandusel läheb väga hästi, aga valitsus segab korralikku kulgu.

Paraku on valitsusega täiesti rahul vaid alla 2% ettevõtjaid. Rahulolematuid on lausa 62%. Ajalooliselt madalaimale tasemele langes teenindussektori ettevõtjate hinnang valitsusele. Üldine foon on siiski positiivne, sest majandusel läheb hästi ning firmade ootused tellimuste või müügimahtude kasvule ja hinnatõusule panevad neid tulevikku positiivsemalt vaatama.