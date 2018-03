Tööinspektsioon kaotas vaidluse Transiidikeskuse juhtide vastu, sekeldused usaldusisiku ümber jätkuvad

Endine Transiidikeskuse juht, nüüd Eesti Raudtee peadirektor Erik Laidvee Foto: Karin Kaljuläte

Üks Transiidikeskuse ja ametiühingu vahel kestnud arvukatest vaidlustest sai riigikohtus lahenduse. Nimelt trahvis tööinspektsioon Transiidikeskust 400 euroga selle eest, et nad pole varem vallandatud ametiühingu usaldusisikut siiani tööterritooriumile lasknud. TK vaidlustas trahvimise ja võitis.



Tragikoomiliseks teeb asja aga olukord, et usaldusisik Sergei Mastepan on kohtuotsusega alates eelmise aasta oktoobrist tööle ennistatud, Transiidikeskus maksab talle lausa palkagi, aga tööle tulla ei luba põhjendusega, et tema kvalifikatsiooniga dokkerile hetkel tööd pakkuda pole.