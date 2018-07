Tööinspektsioon: tööõnnetuste arv on jätkuvalt kõrge

Õnnetusterohkeim tegevusala Eestis on jätkuvalt metallitööstus, kus toimus 285 õnnetust. Sellele järgneb kaubandus (258), riigikaitse (251) ning puidutööstus (211). Varasema aastaga võrreldes on enim kasvanud õnnetuste arv kaubandussektoris. Enim on vähenenud õnnetuste arv kunsti- ja meelelahutussektoris. Maakondlikult juhtub enim tööõnnetusi Tallinnas, Harjumaal ja Võrumaal, vähim õnnetusi aga Hiiumaal. Varasema aastaga võrreldes on tööõnnetuste arv vähenenud kõige enam Tallinnas ning Lääne-Virumaal. Välismaal juhtus enim õnnetusi Eesti töötajatega Soomes ja Rootsis.