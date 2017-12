Tööinspektsiooni kontrolli ohtlik tulemus: 55 ehitusplatsil 157 rikkumist

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas on ehitusplatsidel tagatud siseviimistlusega tegelevate töötajate ohutus. Ette teatamata kontrolliti 55 ehitusplatsi, kus tuvastati 157 rikkumist.

Kontrolli käigus tehti viis ettekirjutust, keelustati nelja töövahendi kasutamine ja ühel platsil peatati töö. Üksnes neljal ehitusplatsil ei leitud ühtegi rikkumist.

Tööinspektorid kontrollisid, mida on ehitusplatsidel ette võetud selleks, et vältida kukkumisi. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul põhjustab ehituses just kukkumine enim raskeid tööõnnetusi. „Paraku näeme pidevalt, et ehitusplatsidel pole paigaldatud piirdeid või kasutusele võetud muid vahendeid, et kukkumist takistada,“ nentis ta. „Ehitajatega on sel aastal juhtunud 96 rasket tööõnnetust ja oma elu jättis üks töötaja. Traagiline on see, et pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik vältida, kui oleks täidetud elementaarseid ohutusnõudeid,“ lisas Maripuu.

Vaid seitsmel kontrollitud ehitusplatsil oli ohuala selgelt määratletud. 25 kontrollitud kohas vedelesid liikumisteedel lahtised pikendusjuhtmed ja kaablid. Treppidel ja lahtistel avadel puudusid kaitsepiirded. 18% kontrollitud elektrilistest käsitööriistadest ei vastanud nõuetele. Kontrolliti 17 tellingut, neist kümnel puudusid osaliselt või täielikult kaitsepiirded. Probleeme esines isikukaitsevahendite, näiteks põlvekaitsete ja silmakaitsete kasutamisel. Samuti oli puudulikult korraldatud ohtlike kemikaalide kasutamine.

Siseviimistluse sihtkontrolli käigus kontrolliti ettevõtteid Harjumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal.

2016. aastal toimus ehituses 407 tööõnnetust, neist surmaga lõppes kaheksa. Tänavu on esimese kümne kuuga ehituses juhtunud 314 tööõnnetust, neist surmaga lõppes üks ja raskeid õnnetusi oli 96.