Tööjõupuudus sunnib Tallinna toidukohti uksi sulgema ja Hiinast kokkasid värbama

„Tööjõupuuduse kohta öeldakse, et tööandja ei taha palka maksta. Selle peale ütlen, et andke üks inimene, kellega ma saaksin üldse tööst ja palgast rääkida. Isegi vestlusele pole võimalik kedagi leida,” ütles nüüdseks suletud kohviku Telliskivi 15 omanik Anu Hall. Seni on meedias räägitud tööjõupuuduses toidukohtade sulgemisest Viljandis ja Laulasmaal, kuid nüüd on hakanud uksi kinni panema Tallinna kesklinna söögikohad.