Tööjõupuuduses vaevlevad jaeketid alampalga tõusust: meie eesmärk on pigem riigi keskmist palka maksta

Ametiühingute juht Peep Peterson möönis esmaspäeval, et nad said kuuajase tagasiside andmise perioodil ka arvamusi, mis näitasid, et alampalgaga on vähemalt pealinnas väga keeruline toime tulla. Sel aastal on alampalk 500 eurot kuus ja 3 eurot tunnist.

„Ametiühingud nõustuvad, et see on keeruline, aga hetkel ei õnnestu üle oma varju hüpata,“ sõnas ta. Küll aga lisas Peterson, et töötajate tõsise huvi korral saab edasi liikuda valdkondlike alampalkadega. Päevakorras on see olnud näiteks turvatöötajatel ja poemüüjatel.

Valdkondlik alampalk jätab külmaks

Jaekettide sõnul on palgasurve täna neile väga suur. Ka valitseb teenindussektoris üleüldine teenindajate põud, mis ainult süveneb. „Nii kasvab ka surve töötajatele aina kõrgemat palka maksta,” märkis Maxima Eesti tegevjuhi kohusetäitja Marko Põder.

Nii tõstis jaekett 2017. aastal palgafondi 10 protsendi ulatuses ning sel aastal veelgi 6 protsenti. Kuigi Maximas on ligi 3700 töökohta, on neist oma 300 olnud pikemat aega töökäte puuduse tõttu täitmata. Ka töötab Maxima kaupustes ligi 400 vähenenud töövõimega inimest ning sel suve sai jaeketis tööd umbes 500 kooliõpilast alates 16. eluaastast.

„2019. aasta eelarvesse oleme arvestanud miinimumpalga alammäära kasvu ja samuti monitoorime ja positsioneerime end kõrvutades sama valdkonna ettevõtteid palganumbrites. Kuivõrd iga ettevõte lähtub palgasüsteemi loomisel enda ärimudelist, siis on täna raske kommenteerida valdkondliku alampalga kasutegureid jaekaubanduses,” rääkis Põder.