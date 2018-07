Töökäte kriis Soomes: ametikohad seisavad üle aasta tühjana, sest kedagi pole palgata

Soome majandusministeeriumi andmetel on vabade töökohtade arv kasvanud 25% võrreldes eelmise aasta juuniga, ulatudes tänavu 46 000 ametikohani, kirjutab Yle.

Samuti kasvas 45% ametikohtade arv, mida ei ole suudetud täita kuu aja jooksul, ulatudes 16 000-ni ning ametikohtade arv, mida ei suudetud täita kahe kuu jooksul on kasvanud 8700 kohani.

Töötajate leidmine erineb tugevalt piirkonniti. Näiteks Põhja Savo majandusarengu-, transpordi- ja keskkonnakeskuse (Ely keskus) sõnul on nende piirkonnas ametikohti, mis on olnud täitmata juba 404 päeva.

Keskuse juhtivinspektori Raili Nissineni sõnul on äärmiselt ebatavaline, et ametikohta ei suudeta aastaga ära täita. Sarnaselt on Siilinjärvi otsinud juba 570 päeva juuksurit ning korstnate parandusega tegelev firma otsib müügimeest praeguseks 492 päeva.

Nissineni sõnul on maakohtades kõige suurem nõudlus psühholoogide ning farmitöötajate järele. Kesk-Soomes asuva Vesanto linnapea Pasi Lievoneni sõnul on linn hädas ka põllumajanduse ja metsanduse valdkonna spetsialistide leidmisega.