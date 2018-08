Töökeskkonna ohutus sõltub organisatsiooni kultuurist ehk miks Estonian Cell töötajaid kindlustab

Iga tööandja huvi on, et töö, mis vajab tegemist, oleks hästi tehtud. Töö tulemus sõltub alati töötaja teadmistest, oskustest ja motivatsioonist. Parim tulemus tekib meeskonnas, mis on kokkuhoidev, teineteist usaldav ja motiveeritud. Motivatsiooni tekitamiseks ja hoidmiseks on palju erinevaid komponente, olgu need siis oma panuse olulisuse tunnetamine, õiglane palgasüsteem või uhkus organisatsiooni üle kus töötatakse. Üks olulistest komponentidest motivatsiooni säilitamisel on kindlus tuleviku suhtes - huvitav töö ja stabiilne palk. Siin tuleb ka mängu töökeskkond ja tööohutus. Inimene peab olema kindel, et peale tööpäeva lõppu on tal võimalik tervelt koju jõuda. Seega on töökeskkond ja –ohutus väga olulisel kohal ettevõtte toimimisel ja ka heade majandustulemuste saavutamisel.

Kuna kõiki õnnetusi ei ole kahjuks võimalik ära hoida, siis on siin oluline koht tööõnnetuste vastu kindlustamisel. Kui peaks juhtuma kõige hullem, siis peab töötajal olema kindlus, et tema lähedased saavad oma eluga ka edaspidi hakkama. AS Estonian Cell on töötajaid kindlustanud tööõnnetuste vastu juba kümme aastat. Selle otsest mõju majandustulemustele on raske hinnata, kuid kindlasti on see üks põhjus, miks oleme suutnud tööjõu voolavuse hoida keskmiselt 5% lähedal.