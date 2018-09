Tööle sõitmise aeg peaks olema tasustatud?

Briti teadurid uurisid 2016.–2017. aastal 5000 reisijat, kes sõitsid rongiga tööle. Selgus, et 54 protsenti pikemal marsruudil sõitjatest ja 36 protsenti lühemal marsruudil sõitjatest vaatasid juba sõidu ajal töökirju ja vastasid neile, samas enamik uuringus osalenuist ise ei pidanud seda töö tegemiseks, vaid leidis, et nad lihtsalt teevad natuke ettevalmistusi, et tööle jõudes oleks lihtsam.

Uuringu tutvustusel nentisid teadurid, et järeldused selle kohta, kas tööle sõitmise ajal töö tegemine tähendab, et tööaeg on pikem, tuleb siiski teha Briti võimudel.

