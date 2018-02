Toomas Annus: Merko Ehitus on liiga hästi kapitaliseeritud

Merko Ehitus avaldas täna neljanda kvartali ja 12 kuu majandustulemused. Käibe poolest ületas ettevõte taas kümne aasta taguse taseme – 300 miljonit eurot aastas.

Merko ehituse suuromaniku ja nõukogu esimehe Toomas Annuse sõnul on Merko Ehitus liiga hästi kapitaliseeritud.

„Oleme otsustanud Merko Ehituse omakapitali mitte kasvatada, vaid mõõdukalt vähendada, kuna ettevõte on antud turusituatsioonis liiga hästi kapitaliseeritud. Korterite ehituses planeerime investeeringute kasvu 10-12% ja samas vähendame kasumit mittetoovate hanketööde mahtu, mis seovad mõttetult ettevõtte inim- ja finantskapitali,“ kommenteeris Toomas Annus juhatuse ettepanekut dividendide osas.

Merko Ehituse 2017. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui veerandi võrra – neljanda kvartali müügitulu oli 102,8 ja 12 kuu müügitulu 317,6 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Müügitulu ületas 300 miljoni euro piiri viimati 10 aastat tagasi. Kontserni neljanda kvartali puhaskasum ulatus 8,1 ja 12 kuu arvestuses 14,7 miljoni euroni. Viimases kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted ehituslepinguid kogumahus 31 ja 12 kuuga 335 miljonit eurot. Kooskõlastatult nõukoguga teeb juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 120% eelmise aasta kasumist, mis moodustab 1 euro aktsia kohta.

Merko Ehituse aastakäive kasvas 26 protsenti ja puhaskasum 140 protsenti.

„Kontserni müügitulu suurenes eelkõige tänu viimase kahe aasta jooksul eratellijatega sõlmitud ehituslepingute mahu kasvule. Hea meel on sellest, et müügitulu kasvas kõigil meie koduturgudel – Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. Kontserni puhaskasum küll kasvas märkimisväärselt, võrreldes eelmise aastaga, ent siin tuleb arvestada, et viimase kvartali tulemus pole tavapärane. Kasumi kasvu toetas mitu positiivset asjaolu, sealhulgas neljandas kvartalis aset leidnud kinnisvaratehingud, mille ettevalmistamine toimus pikema perioodi vältel. Samuti langes viimasesse kvartalisse arvestatav osa korterite müügikasumist ning paari objekti kasumlikkuse paranemine,“ kommenteeris tulemusi ASi Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

„Kui numbrite taha vaadata, siis tellijatele ehitusteenuste pakkumise kasumlikkus on ikka surve all, kuna ehitusturul sisendhinnad jätkuvalt tõusevad ja projekteerimis- ning alltöövõtu ressurssi on puudu. See mõjutab eelkõige ehituse peatöövõtu ettevõtete kasumlikkust, suurendab lepingulisi riske ning sunnib jätkuvalt otsima sisemist efektiivsust. Sel aastal jäi meil selgelt alla ootusi teede- ja insenerrajatiste uute tellimuste maht ning tervikuna ei ole me suutnud riigihangetel pakutavate hindadega konkureerida,“ lisas Andres Trink.