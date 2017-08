Toomas Luman ärihooaja avamisel: kuidas saab nii olla, et uut seadust vastu võttes ei peagi see olema kooskõlas varasemate vastuvõetud seadustega?

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman avaldas tänasel ärihooaja avamisel Eesti Rahva Muuseumis (ERM) liikmetele ja koostööpartneritele peetud kõnes lootust, et kohus selgitab, kas seadusega paika pandud kuue kuu reegel kehtib või mitte.

Ärihooaja avamisele olid kohale tulnud väga paljude kaubanduskoja liikmeks olevate ettevõtete juhid oma peredega ning üheskoos saadeti veel enne suve lõppu möödunud hooaeg ära, et uutele väljakutsetele rõõmsalt vastu astuda. Tegevusi oli nii suurtele kui väikestele koja sõpradele ja meeleolu tekitas Birgit.

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman avas ärihooaja kõnega, milles meenutas, et kolm aastat tagasi toimunud ärihooaja avamisel sai alguse allkirjade kogumine ühispöördumiseks riigikogule, mille tulemusena jõudis pool aastat hiljem seadusesse põhimõte, et maksumaksjale negatiivse mõjuga muudatustest tuleb vähemalt pool aastat ette teada anda. „Täna vaidleme kohtus selle üle, kas see, seadusesse selgelt kirja saanud põhimõte kehtib või mitte,“ ütles Luman.

„Oleme jõudnud olukorda, kus riigi esindajad väidavad, et see seaduse säte ei toimi, sest on saanud kirja valesse seadusesse, kuni selleni, et paberil seisavad väited, nagu ei saa seadusandja olla oma kohustusi rikkunud, kui ta seadust vastu võttes ei ole järginud teise sama tasandi seaduse norme. See paneb küsima - kuidas saab nii olla, et uut seadust vastu võttes ei peagi see olema kooskõlas varasemate vastuvõetud seadustega? Loodame, et kohus seda õigusriigi põhimõtete valguses selgitab,“ ütles Luman.

Luman rõhutas ka seda, et aus ja läbipaistev ettevõtluskeskkond on kõikide ettevõtjate jaoks üks olulisemaid tingimusi ettevõtlusega tegelemisel. „Nii mõnelgi korral on poliitikud väljendanud hämmeldust, et miks ettevõtjad seda ikkagi soovivad. Vastus on lihtne. Ausad ja selged mängureeglid on kasuks kõigile, kes Eestis tegutseda soovivad, sealhulgas poliitikutele ja ametnikele endile,“ lausus Luman.

Lisaks on Lumani sõnul üheks kriitilisemaks küsimuseks ettevõtluses see, kuidas vähendada ettevõtjate töökoormust riigile erinevate majandusandmete esitamisel. „Andmed, mida riik vajab ja ettevõtja omab, peavad liikuma andmebaaside vahel automaatselt, kaitstult ja ilma vajaduseta selleks täiendavat tööaega kulutada. See peab olema valitsuse prioriteet, et vastavad infotehnoloogilised arendused saaksid valmis nii kiiresti kui võimalik ja oleksid kõikidele kasutamiseks tasuta,“ rõhutas Luman.

