Toomas Luman: riik püüab lahendada mitteeksisteerivad probleeme

"Kõik see nõuab nii Kaubanduskojalt kui ettevõtjailt tervikuna järjepidevat panustamist vaba ettevõtluse toetamisse ja vastuseismist üha tugevamale reguleerimise ihale," sõnas Luman.

Kuna algava ärihooaja sisse jäävad ka 2019. aasta märtsis toimuvad riigikogu valimised, kutsus Luman ühinema Eesti Teadusagentuuri algatusega „Kust sa tead?”, mis soovitab poliitikutelt küsida, millel nende väited põhinevad. "Ei ole olemas õiget või vale poliitikat, on ettevõtjasõbralikumad ja ettevõtjavaenulikumad poliitikad ning läbimõeldud ja läbimõtlemata otsused. Viimased sünnivadki tavaliselt siis, kui nende tegemisel eiratakse elementaarseid teadmistepõhise otsustusprotsessi põhimõtteid ning järgitakse põikpäiselt vaid omaenese kinnisideid," sõnas Luman.

Lisaks tõi ärimees välja, et riigivalitsemist vaadates jääb sageli mulje, et poliitikud küll räägivad efektiivsusest, kuid ei mõista päriselt selle sisu. „Kui haiglas ei ole kirurgi või politseis inimest, kes kuritegu uuriks või tänaval korda tagaks, siis see ei ole efektiivsus. See on ressursside puudumise või vale planeerimise tagajärg. Efektiivsusega on probleeme aga seal, kus käivad lõputud menetlemised, pidev õigusloome ja kodifitseerimine või pealinna külje alla maksuraha eest üürimajade ehitamine.“

Luman lisas, et puudu olev lisaressurss avalike teenuste või riigikaitse tagamisse saab tulla üksnes laiema pildi nägemisest, vastutustundlikust riigi majandamisest ja lihtsast ning stabiilsest maksupoliitikast ja kogu süsteemi efektiivsemaks muutmisest.