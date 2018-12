Toomas Peterson: enne kui LOTi osalust tagasi osta, tuleb selgeks teha, kes selle osaluse kui riigivara müüa otsustas

Järgmine samm on Nordica uue strateegia välja töötamine, millest tuleneb, kas osalus ja kui suure raha eest LOTilt välja osta ning kas ja kellega see osalus asendada.

Riigi peamune eesmärk peab olema sellise väikse turu juures igapäevaste lendude tagamine Tallinnast 7-10 Euroopa sõlmpunkti, milleks vahendina küll ei pea 100% omama lennukompaniid. Eriti kiirelt muutuvas lennutranspordi turul.

Tingimustes, kus siiani 80% Air Balticust kuulub Läti riigile ja neil on ambitsioon hõlmata kogu Balti lennundusturg, ei saa Nordica olla konkurentsis väiksemalt turult lähtudes ja sama ärimudeliga. Ärimudeliga, mis on kuskilt minevikust, nn rahvuslikku lennukompanii mudelit kasutav ja ei arvesta muutunud lennutranspordi struktuure.

Parim viis on Nordica kas osaliselt või täielikult erastada, minna üle säästlikumale ja paindlikumale hübriidodavlennufirma mudelile. Kui eesmärgiks on siit normaalsetel aegadel välja lennata ja õhtuks tagasi koju jõuda või kuhugi edasi lennelda ning olulisi külalisi vastu võtta, siis peame leidma viisi, kuidas neid lende kompenseerida. Ajalugu on näidanud ja ilmselt tulevik nõuab, et siin Euroopa nurgas peame peale maksma ka lennutranspordile. Muidugi arvestades Euroopa Liidu seadusandlust, eriti riigiabi andmise osas ning meie rahalist võimekust.