Toomas Sildmäe: riigimehelikkusel pole Eestis enam kohta

Toomas Sildmäe tunneb, et on oma nekrutiaastad riigi ees teinud. Nüüd on teiste kord.

Finest Groupi juht, Pärnu rannahotelli ja Tallinna kesklinna ühe hinnalisema kinnistu omanik Toomas Sildmäe on Eesti ärimaailma aristokraat.

Sildmäe lõpetas Tartu ülikooli majandusteaduskonna cum laude, ta on alati laitmatult riides, räägib kaunist eesti keelt ja tema ideed olid juba 1990-ndatel piisavalt revolutsioonilised, et paljusid vihastada ja närvi ajada. Kuigi Sildmäe on 58 eluaasta jooksul näha saanud ka tumedamaid pilvi, läks ta Eesti lähiajalukku ühena üheksast, kes asutasid 25 aastat tagasi Hansapanga ja said kroonimiljardäriks.