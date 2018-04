Toomas Tamsar: on aja küsimus, mil tööjõuturu kriis jõuab maksudest rahastatavatesse valdkondadesse

Tänasel Tööandjate Keskliidu konverentsil "Tuulelohe lend 2018" arutatakse vananeva ja väheneva rahvastikuga seotud probleemide üle.



"Probleem rahvastiku kahanemisega seisneb selles, et meil on töötegijaid vähem. See tähendab vähem makse ja me ei jaksa vananevat ühiskonda ülal pidada. On aja küsimus, mil kriis, mida me näeme juba praegu tööjõuturul, muutub probleemiks ka tervishoius, sotsiaalhoolekandes, hariduses ja teaduses," räägib Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar videos.

Vaata videost pikemalt, milliseid lahendusi pakub Tamsar välja, et sellest süvenevast kriisist välja tulla!