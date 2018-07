Toomas Tõniste haigekassa ja töötukassa nimede muutmise maksumusest: vähemalt keegi ei varja seda summat ja maksumust pärast teiste kulude taha ei peida

Haigekassa ja töötukassa nimede vahetus on sattunud paljude pahameele alla, sest toiming läheks maksma pea 900 000 eurot. Rahandusminister, haigekassa nõukogu liige Toomas Tõniste leiab, et vähemalt räägitakse asjast ausalt ja ei peideta tegelikku summat teiste kulude taha.

"See on õigustatud diskussioon kas see kulutus liiga suur või saaks seda odavamalt teha või kas seda nimevahetust üldse on vaja teha," ütles Tõniste Delfile.

"Tervitatav on see, et vähemalt keegi midagi ei varja ja pärast kuskil seda maksumust teiste kulude taha ei peida," tõdes Tõniste.

Küsimusele, kas Eesti haigekassa nõukogu liikmete mõtted on nimevahetusega seoses muutunud, ei saa Tõniste kinnitada.

"Mingisugust probleemi mina ei näe ja kuna teema on alles ühe päeva avalikul arutelul olnud, ei näe põhjust, et kohe peaks teises suunas jooksma. Eks tuleb seda kriitikat kuulda võtta ja vaadata, et kudias edasi."

Augustis arutab Haigekassa nõukogu teema üle ja teeb järeldusi. "Nõukogul on see kindlasti päevakorras ja vaadates tagasisidet, kui seda ei ole päevakorda pandud, teen omalt poolt kindlasti ettepaneku seda arutada. Arutelu viibki edasi," lisas Tõniste.