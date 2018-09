Toomas Tõniste: Isamaa tahtis, et aktsiisid langeks, ent valitsuses ei suudetud selles kokku leppida

Rahandusminister Toomas Tõniste kirjeldab protsessi nõnda: "Piirikaubanduse vähendamiseks on põhimõtteliselt kaks võimalikku teed: Üks on see, et külmutada aktsiisid pikaks ajaks ja oodata kuni Läti ajapikku järele jõuab. Teine võimalus olnuks langetada aktsiisi oluliselt ehk siis Läti tasemele ja loota, et piirikaubandus sellest seiskub. Kuigi tegin ettepaneku aktsiise langetada, leppis valitsus kokku esimene stsenaariumi kasutamises."

Valitsuskoalitsioon leidis, et alkoholi aktsiisi väikest korrektsiooni pole mõtet teha, sest toob rohkem tüli kui kasu. "Kui langetada alkoholiaktsiisi natukene, siis piirikaubandust see ei mõjuta, küll aga tekitab segadust kauplustele ja tootjatele. Sel põhjusel on ka Alkoholitootjate ja maaletoojate liit teada andnud, et toetab aktsiiside osas maksurahu, mitte kosmeetilist langetamist," seisab Isamaa pressiteates.

Riigieelarve eelnõu kohaselt on Eesti 2019. aasta riigieelarve tulud kokku 11,07 miljardit eurot, kulud 10,95 miljardit eurot ja investeeringud 370 miljonit eurot.

Eelarve projekt on struktuurselt tasakaalus ja nominaalselt ülejäägis. Struktuurne tasakaal tähendab seda, et riigi eelarvepoliitika vastab riigi majanduse olukorrale ja ei jahuta ega kuumuta seda üleliia.