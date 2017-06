Toomas Tõniste lubab olla minister, kes ütleb oma arvamuse alati välja

Rahandusministrina tööd alustav Toomas Tõniste ütles ERR-ile, et kavatseb ka edaspidi avaldada oma arvamusi, mis ei pruugi kõigile meeldida. Ettevõtjatele peab Tõniste koormavaks erinevate väikeste muudatuste tegemist, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Tõniste ütles kolmapäeval "Aktuaalse kaamera" stuudios, et väiksemate maksumuudatuste asemel võiks kaaluda hoopis käibemaksu üheprotsendilist tõstmist. Järgmisel päeval ütles peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil, et valitsus käibemaksupoliitikat muutma ei hakka.

Tõniste sõnul ütles ta välja oma isikliku eelistuse. "Ma arvan, et iga minister võib öelda oma eelistusi. Olles ise paar aastat suurest poliitikast eemal, ettevõtja, tundub see mulle kõige lihtsam ja väga ettevõtjasõbralik lähenemine, kus me ei koorma oma ettevõtjaid, ei vähenda konkurentsivõimet ja samas see raha läheb ju abivajajateni," ütles Tõniste.

