Toomas Tõniste: ma ei ole ise küll selle fänn, et ühistransport tasuta on

Teatavasti tõi antud lahenduse valitsuse lauale Kadri Simson. Valitsuspartnerite poolt on vastumeelsust näidatud, ent pigem pehmelt: kokkuvõttes on süsteem rakendunud. Simson on ka korduvalt toonitanud, et tasuta ühistransport tuli, et jääda.

Isamaa ilmselgelt ei kiida sellele takka. Oma kõnes märkis rahandusminister Tõniste täna, et tema mure on see, kuidas riigi osakaalu majanduses hoida või vähendada oludes, kui vähemalt osa ühiskonnast ootab riigilt üha tihedamaid turvavõrke ja kvaliteetsemaid ja kättesaadavamaid avalikke teenuseid kõikjal Eestis ning osa jõude soovib veelgi laiendada tasuta teenuste valikut. "Kui siin piiri ette mitte panna, võib see pikemas vaates paratamatult viia maksude tõusuni. Tasuta asjad ei ole tegelikult tasuta ja maksumaksjatena peame nad lõpuks ikkagi kinni maksma. Sellega peame me arvestama."

Riigikogulased said ministrilt küsimusi küsida. Vilja Toomast meenutas, et ühistranspordi toetused kasvavad järgmisel aastal 101 miljon euroni. "Kas teile ei tundu see läbi analüüsimata raha pillamisena? Lisaks kõigele ta veel mõjutab ka oluliselt vaba konkurentsi," märkis ta ja tõi välja, et ühistranspordi kasutajate arv töölkäijate puhul on viimastel aastatel langenud.

Tõniste tõdes, et eks ühistranspordiga ole nii ja naa. "Ühelt poolt tõesti on ju tore, kui inimesed seda palju kasutavad, teiselt poolt ma ei ole ise küll selle fänn, et see kõik tasuta on. Nagu ma ka oma kõnes ütlesin, keegi maksab selle ju igal juhul kinni ehk siis teised maksumaksjad. Aga see ongi prioriteetide küsimus."