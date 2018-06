Toomas Tõniste: mis riigikapitalismi võidukäigust me räägime?

Piirkonna elektriturul tegutsevad igal pool riigiosalusega firmad ja Tõniste ei taipa, miks järsku ei kõlba kriitikute arvates investoriks Eesti Energia.

See, et Eesti Energia ostis ligi poole miljardi euro eest Nelja Energia, on saanud suure kriitika osaliseks. Miks te andsite omaniku esindajana sellele oma heakskiidu?

Mida me riigiettevõtetest tahame? Kas seda, et meil oleksid tugevad riigiettevõtted, mis maksavad pikki aastaid korralikke dividende ja on nii-öelda riigi pensionisammas? Või me ise kunstlikult nõrgestame neid?