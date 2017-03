Toomsalu: raudteesektor vajab hädasti reformimist

EVR Cargo juht Raul Toomsalu Foto: Priit Simson

„2016. aasta oli raske ja närviline. Tööle asumise esimesel päeval oli mu esimene hommikune kohtumine raudteelaste ametiühinguga. Mõnele meie kolleegile tundus kokkuleppele jõudmine võimatu, kuid saime kollektiivlepingule allkirjad paari nädala jooksul. 25. märtsil peatati mõneks päevaks kogu Eesti ja Venemaa vaheline kaubarongiliiklus. Korraks tekkis turul isegi väike paanika. Pärast selgus, et meie naaber otsustas Eesti raudteelt naftasaadused ära viia. Nii see on jäänud tänaseni. Asjale lisas vürtsi meie võimaliku erastamise idee,” meenutas EVR Cargo juht Raul Toomsalu firma juhtimise ülevõtmist.