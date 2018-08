Tööõnne ekspert: ühegi ettevõtte eesmärk ei tohiks olla kasum

Inimesed soovivad, et nende tööl oleks mõte, et nad saaksid teiste elukvaliteeti parandada, et nende tegevusest jääks mingi jälg ning et nad saaksid end realiseerida isiklike vajaduste kaudu, selgub Tiina Saar-Veelma magistritööst. Inimesed tahavad tunnustust, tagasisidet, et nad teevad head ja olulist asja, mis muudab maailma paremaks. Ka kõige lihtsamale tööle saab anda mõtestatud sisu. Nagu NASA koristaja puhul, kes kinnitab, et aitab inimesi Kuule viia.