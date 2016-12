Kuigi 2/3 tööandjate sõnul jääb töövõtjatel puudu ametialastest oskustest, teadmistest ja kogemustest, leidub Eesti tööturul ka tõelisi talente - tööd on otsimas nii 120 programmi valdav IT-spetsialist kui ka 17 erineva keeleoskusega õpetaja.

„2/3 tööandjate sõnul on häid töötajaid raske leida, kuna töövõtjate oskused ja teadmised ei vasta nende ootustele," ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tänase seisuga on aga aktiivsete tööotsijate seas ka hulgaliselt selliseid inimesi, kelle kvalifikatsioonis ei tohiks küll kellelgi kahtlust olla. Nii on näiteks antud hetkel CV Keskuse vahendusel sobilikku töökohta otsimas nii inimene, kellel on 14 kõrgharidust kui ka tööotsija, kes räägib 17 erinevat keelt. Kvalifitseeritud töötajaid on Eestis küll ja küll, kuid nendeni jõudmise nimel tuleb vaeva näha - personalispetsialist peab oskama soovitud sihtrühma kõnetada."

Henry Auväärti sõnul on suur tööpakkumiste arv loonud tööotsijatele valikuvõimaluse ja seega peavad tööandjad kiiresti õppima värbama konkurentsiolukorras. „Paljudel talendikatel tööotsijatel on täna laual korraga rohkem kui üks tööpakkumine, mis nõuab tööandjatelt kiiret reageerimist ja paremaid töökoha ning tööandja müügioskusi," lisas Henry Auväärt. „Lõppeva aasta üheteistkümne kuuga kasvas kandideerijate arv Eestis 11%, tulenedes suuresti vabade ametikohtade kasvust. Keskmine kandideerijate arv ühele ametikohale püsis möödunud aastaga võrreldes samal tasemel."

Hetkel on tööturul aktiivsed järgmised talendid:

- Suurima keeleoskuste arvuga tööotsija räägib 17 erinevat keelt ja sooviks tööd leida keeleõpetajana;

- Suurima hariduste arvuga tööotsijal on 14 kõrgharidust kaheksast erinevast ülikoolist üle maailma;

- Enim täiendkoolitustel osalenud töövõtja on 23 aastaga läbinud koguni 105 erinevat koolitust;

- Parimal arvutikasutajal on 120 erineva programmiga töötamise oskus;

- Suurima soovitajate arvuga töövõtjat soovitab aga koguni 18 erinevat endist kolleegi või ülemust;

- Suurimate kogemustega töövõtjal on lausa 61-aastane tööstaaž;

- Suurimate rahvusvaheliste töökogemustega tööotsijal on töökogemusi 9-st erinevast riigist.