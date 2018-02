Tööraamatud. Kui paljud on aastaga järginud sotsiaalkindlustusameti üleskutset?

Läinud aasta jaanuaris kutsus sotsiaalkindlustusameti inimesi viima oma tööraamatud ametisse.

„Aastate jooksul on sotsiaalkindlustusametile toodud kokku 34 340 tööraamatut, neist 31 339 on toodud selle viimase aasta jooksul ehk alates sellest hetkest kui me üleskutse tegime,“ ütles sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhtivspetsialist Alla Himma. “Meile toovad tööraamatuid ka asutused – 254 asutust on meile toonud kokku 13 104 tööraamatut.“

Probleemiks on see, et siis kui on aeg hakata vormistama sotsiaalkindlustusametis pensionit, on seal andmebaasis kõik vajalikud andmed ainult umbes viie protsendil inimestest.

„Umbes 5 protsenti pensioniikka jõudjatest saavad 6 kuud enne pensioniikka jõudmist pensionipakkumise, kus on olemas kõik nende pensioniandmed, ka see info mis on jõudnud tööraamatust,” rääkis ta. “Teiste andmeid küll süsteemis pole aga see ei tähenda, et inimesel paberid korras pole, temal on paberid korras ja kui ta nendega näiteks meie klienditeenindusse tuleb, siis saab kohapeal kõik kiiresti ära vormistatud.“