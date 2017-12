Toorained karjuvad ostmise järele

Kui aktsite hinnad ja krüptovaluutad on kimanud üles, on toorainete hinnad tammuvad justkui paigal.

Mõnede jaoks on see toorainete ostusignaaliks.

Standard & Poor'si toorainete tootlusindeks, kuhu kuulub 24 erinevat toorainet, on võrreldes USA aktsiaturu S&P 500 indeksiga rekordodav. See viitab, et 10-aastat kstnud tõusev aktsiaturg jätkab tõusu ka 2018. aastal, ütles Hackett Financial Advisorsi president Shawn Hackett Bloombergile.

„2008. aastal karjusid aktsiad väärtustasemetelt ostmise järele ja see osutus õigeks käiguks,“ kirjutas Hackett klientidele. „Nüüd on täpselt vastupidine olukord, kus toorained kisendavad ostu järele aktsiate asemel.“